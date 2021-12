Nóng: Phá đường dây đánh bạc online hơn 87 nghìn tỷ ở TP.HCM, thu giữ nhiều siêu xe của các “leader đọc lệnh”

Ngày 2/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ có vai trò cầm đầu gồm gồm: Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Như (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận). Ngoài ra công an bắt giữ thêm hàng chục đối tượng khác có liên quan đến vụ việc.



Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng PA05 Công an TP.HCM phát hiện nhóm đối tượng trên lợi dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, đã sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật.