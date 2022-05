Nóng nực đầu hè, người "làm một mùa ăn cả năm" bỏ túi cả triệu bạc mỗi ngày

Những ngày đầu hè năm nay, Nghệ An được mệnh danh là "chảo lửa" bởi ngưỡng nhiệt cao, từ 37-39 độ C. Cá biệt có những nơi nhiệt độ lên tới trên 40 độ C. Nắng nóng và gió phơn Tây Nam khô thổi mạnh suốt ngày đêm.

Những lúc này, chỉ có chiếc điều hòa mới có thể giúp người dân "giải nhiệt". Bởi vậy, thời điểm đầu mùa nắng, nhu cầu lắp đặt điều hòa tăng cao. Những người thợ làm nghề lắp thiết bị này cũng vì thế mà "đắt hàng" hơn.

Anh Hoàng Văn Hiệp (SN 1978, quê ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An) xuống thành phố Vinh thuê trọ, làm nghề sửa chữa và lắp đặt điện tử, điện lạnh. Nếu như các công việc khác làm quanh năm thì lắp đặt điều hòa thường chỉ diễn ra trong mùa hè. Bởi vậy, anh Hiệp hài hước gọi công việc lắp điều hòa là nghề "làm một mùa ăn cả năm".

Thợ lắp điều hòa tại Nghệ An đã bước vào mùa "chạy sô"...

"Chỉ mùa nắng nóng người ta mới lắp điều hòa chứ ba mùa còn lại "chơi dài". Cũng vào mùa nắng, sử dụng điều hòa thì khách mới có nhu cầu vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị. Làm việc trong điều kiện trên nắng, dưới nóng nhưng phải chịu khó thôi vì thu nhập một ngày có khi bằng sửa chữa đồ điện cả tuần", anh Hiệp cho biết.