Nóng: Mancini được liên hệ thay thế HLV Ruben Amorim tại MU

Cựu thuyền trưởng của Manchester City được cho là có mối quan hệ thân thiết với đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe, điều khiến khả năng ông gia nhập sân Old Trafford trở nên khả thi hơn bao giờ hết.

Nguồn tin cho biết Mancini tin rằng ông hoàn toàn có thể là cái tên được Man United cân nhắc nếu HLV Ruben Amorim bị sa thải. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn sau chuỗi khởi đầu thất vọng của “Quỷ đỏ” ở mùa giải 2025-2026. Dù từng được kỳ vọng mang đến làn gió mới với triết lý bóng đá hiện đại, Amorim lại đang gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định cho đội bóng.

Daily Mail viết: “Roberto Mancini từng giúp Manchester City giành chức vô địch Premier League đầu tiên trong kỷ nguyên hiện đại, gây chú ý khi khẳng định ông có thể thay thế HLV Ruben Amorim nếu Manchester United quyết định thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện”.