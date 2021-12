NÓNG: Khởi tố vụ án shop thời trang đánh cô gái vì trộm váy 160k

Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với vợ chồng chủ shop thời trang Mai Hường số 93 đường Lê Hoàn về "Tội làm nhục người khác"; "Cưỡng đoạt tài sản".

Cơ quan chức năng cũng bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh, sinh năm 1990 - là chồng của Cao Thị Mai Hường (chủ shop).

Your browser does not support the video tag.

Trước đó, MXH xuất hiện một clip về việc một cô gái bị một nhóm người có hành vi dùng vũ lực và có dấu hiệu làm nhục được cộng đồng mạng chia sẻ gây bức xúc trong dư luận xã hội.