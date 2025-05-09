'Nóng' hóa đơn tiền điện: Không chỉ tăng cao bất thường mà còn giống hệt nhau

Đặc biệt, chỉ số hóa đơn tiền điện tháng 7, tháng 8 trùng khớp nhau, không lệch số nào. "Tháng 7, tháng 8 lượng điện tiêu thụ như nhau, tiền điện đều là 678.860 đồng như thể được sao chép. Tôi cho rằng đây là việc bất thường", anh C. chia sẻ.

Ngày 5/9, Công ty Điện lực Từ Liêm (thuộc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội) tiến hành kiểm tra định kỳ hệ thống đo đếm điện năng theo yêu cầu của khách hàng. Kết quả kiểm tra cho thấy, tại thời điểm thực hiện, công tơ điện hoạt động bình thường, các thông số hiển thị rõ ràng. Công tơ và dây dẫn điện phía sau công tơ không có hiện tượng nhầm lẫn hay rò rỉ điện.

Trước những băn khoăn của nhiều khách hàng về hoá đơn tiền điện tháng 8 tăng cao, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) cho rằng, bước sang tháng 8, công suất và sản lượng tiêu thụ điện toàn thành phố liên tục lập đỉnh mới, cao nhất trong lịch sử từng được ghi nhận. Dù cuối tháng thời tiết có dịu hơn so với tháng 6, 7 nhưng thời tiết vẫn rất cực đoan, nắng nóng, vì thế người dân vẫn sử dụng các thiết bị giúp điều hòa nhiệt độ một cách thường xuyên, từ đó dẫn đến sự gia tăng về chỉ số điện cũng như tiền điện tăng cao. Không chỉ vậy, việc bật/tắt hoặc sử dụng thiết bị điện không đúng cách cũng góp phần khiến tiền điện tăng cao.

Đại diện EVNHANOI cho biết thêm, đến thời điểm hiện nay, EVNHANOI đã lắp đặt công tơ điện tử đo từ xa cho 100% khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố nên không thể can thiệp được. Người dân có thể tải App EVNHANOI để theo dõi chỉ số, hóa đơn và sử dụng dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi.