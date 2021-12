Nóng: Hà Nội bãi bỏ cách ly tập trung người nhập cảnh từ nước có Omicron

Your browser does not support the audio element.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về việc mở lại đường bay quốc tế.

"Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết Hà Nội đã quyết định hủy bỏ văn bản số 310/KH-UBND ngày 27/12/2021" - đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho hay.