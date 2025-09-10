Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ

Thịt nhập khẩu giá rẻ ồ ạt về chợ

Báo cáo mới nhất của Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN&MT) cho thấy, sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong 9 tháng năm 2025 ước đạt 6,44 triệu tấn, thấp hơn so với kế hoạch đặt ra là 6,49 triệu tấn.

Sản lượng trứng gia cầm đạt 15,7 tỷ quả, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2024. Sản lượng sữa bò tươi đạt 997.300 tấn, tăng 5,8%.

Báo cáo cũng chỉ rõ, các doanh nghiệp nước ta đã chi 3,3 tỷ USD để nhập khẩu các mặt hàng chăn nuôi trong 9 tháng vừa qua, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, riêng nhóm hàng thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được có kim ngạch nhập khẩu tăng 28,9%.

Theo báo cáo của AgroMonitor, tính đến ngày 16/9, tổng lượng thịt và phụ phẩm thịt lợn nhập khẩu là 217.100 tấn, tăng 32%; thịt và phụ phẩm thịt từ trâu, bò là 146.400 tấn, giảm 9%; thịt gia cầm 214.600 tấn, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2024.