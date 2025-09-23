Nông dân 7 nước châu Âu kêu gọi EU bác bỏ đề xuất chính sách nông nghiệp tiếp theo

Theo Hãng thông tấn Séc (ČTK), các tổ chức nông nghiệp từ 7 quốc gia lên tiếng kêu gọi bác bỏ đề xuất bao gồm Cộng hòa Séc, Croatia, Latvia, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia.

Lý do chính các tổ chức này đưa ra là do chính sách nông nghiệp sẽ làm tăng đáng kể chi phí sản xuất lương thực, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với nông dân và người tiêu dùng châu Âu.

Ảnh minh họa-europeannewsroom.com

Theo các tổ chức này, mặc dù ngân sách tổng thể của EU dự kiến tăng, tuy nhiên Ủy ban Châu Âu chỉ phân bổ ít hơn 22% cho nông nghiệp trong giai đoạn tới. Khi tính đến lạm phát, con số này thực tế giảm từ 45 đến 50%, khiến nguồn tài trợ thực sự bị cắt giảm mạnh mẽ.

Các tổ chức này cũng cảnh báo, chi phí sản xuất tăng cao sẽ đẩy giá lương thực tăng, khiến người tiêu dùng châu Âu buộc phải chuyển sang nhập khẩu từ các nước thứ ba. Những sản phẩm nhập khẩu này có thể rẻ hơn, tuy nhiên thường không tuân thủ tiêu chuẩn cao của EU, dẫn đến chất lượng thấp hơn. Điều này sẽ khiến an ninh lương thực của EU có nguy cơ bị suy yếu, làm giảm khả năng tự cung tự cấp và tăng phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Phát biểu trước báo giới, ông Jan Doležal, Chủ tịch Phòng Nông nghiệp Séc đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với đề xuất về chính sách nông nghiệp tiếp theo của EU. Theo ông Doležal, việc Ủy ban Châu Âu đưa ra các quyết định liên quan đến đề xuất mà không có sự đồng thuận từ giới chuyên môn hoặc có các nghiên cứu về tác động cụ thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của nông dân, đồng thời khiến châu Âu giảm khả năng sản xuất thực phẩm chất lượng cao.

Lời kêu gọi của các tổ chức nông nghiệp từ 7 quốc gia châu Âu được đưa ra trong bối cảnh chính sách nông nghiệp của EU đang ở giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, với việc Đan Mạch giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU từ đầu tháng 7 vừa qua. Bên cạnh đó, EU cũng đang đối mặt với một loạt các thách thức liên quan đến việc duy trì cam kết về môi trường và kinh tế xanh cũng như xung đột địa chính trị ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng lương thực.

Đề xuất mới về chính sách nông nghiệp của EU nhằm đơn giản hóa phân bổ ngân sách, tuy nhiên đang gặp phải những chỉ trích vì thiếu cân nhắc đến sự đa dạng giữa các quốc gia thành viên, đặc biệt là các quốc gia trong khu vực Đông Âu, nơi nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong GDP và việc làm.