Nóng: CLB Man City chính thức có ‘bom tấn’ Donnarumma

CLB Man City vừa tạo ra một diễn biến bất ngờ nhưng cũng hợp lý trong bối cảnh hàng loạt biến động ở vị trí gác đền tại Etihad. Theo đó, tương lai của người gác đền Ederson vốn đã được bàn luận rầm rộ suốt nhiều tháng qua.

Sau khi thất bại trong việc chuyển đến Saudi Arabia mùa hè trước, thủ thành người Brazil lần này gần như chắc chắn sẽ rời Man City để gia nhập Fenerbahce. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, đôi bên đã đạt thỏa thuận miệng từ rạng sáng ngày 1-9 và chỉ còn chờ những thủ tục cuối cùng. Điều này buộc HLV Pep Guardiola mang về một thủ môn có đẳng cấp thế giới, và cái tên Donnarumma trở thành lựa chọn hàng đầu.

Trong khi đó, PSG lại đứng trước tình huống khó xử với Donnarumma. Thủ thành người Ý từng là người hùng trong chiến dịch Champions League của đội bóng thủ đô, góp công lớn giúp họ lần đầu tiên đăng quang đấu trường danh giá này.