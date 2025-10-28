NÓNG: 8 người trong gia đình ở Đà Nẵng bị ngạt khí, 1 người đã tử vong

Clip: Các nạn nhân được di chuyển bằng ghe ra ngoài để đi cấp cứu (Clip: Facebook)

Theo ông Phong, do cúp điện, gia đình này phát máy phát điện để nằm ngủ trong phòng có bật điều hòa thì bị ngạt khí.

Trưa 28-10, ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây, xác nhận thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây có tổng cộng 8 người, gồm 4 người lớn, 4 trẻ em bị ngạt khí đang chuyển ra Đà Nẵng cấp cứu.

Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, các nạn nhân được người dân sử dụng ghe đưa từ nhà ra đường để đưa đi cấp cứu. Ông Phong cho biết, khi đưa lên phương tiện chuyên dụng để đưa đi cấp cứu thì chỉ số sinh tồn của các nạn nhân vẫn còn.

Lúc 12 giờ 44 phút trưa 28-10, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây cho biết có 3 người cấp cứu ở Bệnh viện Cẩm Lệ thì đã có 1 người tử vong, 2 người đang tiếp tục chuyển đến Bệnh viện C17 điều trị; có 5 người được đưa vào Bệnh viện Tâm Trí cấp cứu.

Theo báo cáo nhanh của xã Điện Bàn Tây, lúc 10 giờ 45 phút, tại nhà ông Nguyễn Quang Lành (khu phố chợ mới Phong Thử, xã Điện Bàn Tây) xảy ra tình trạng ngạt khí làm 8 người trong gia đình gồm 4 người lớn, 3 trẻ em, 1 thiếu niên bị ngất xỉu do thiếu ô xy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy phòng thủ quân sự xã Điện Bàn Tây đã huy động lực lượng phối hợp với người dân đưa người bị nạn tới trạm y tế xã tổ chức sơ cứu ban đầu, sau đó vận chuyển lên nút giao cao tốc để xe cứu thương đưa ra Đà Nẵng cấp cứu.