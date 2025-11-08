Nơi từng nghe tên đã sợ ở Lâm Đồng, giờ là 'đồi nhân ái' xinh đẹp, trong lành

Nghe tên là sợ

Giữa trưa, vượt qua đoạn dốc quanh co dưới tán thông xanh mát, bà Ka Điệp (45 tuổi) cùng con gái đến trước ngôi mộ của Giám mục, bác sĩ người Pháp Jean Cassaigne.

Sau ít phút cầu nguyện, mẹ con bà cầm chổi quét lá rơi trong khuôn viên có nhiều cây xanh và những ngôi nhà sàn xinh đẹp. Bà Điệp cho biết, đây là Khu điều trị phong Di Linh (xã Bảo Thuận, Lâm Đồng).

Bà Ka Điệp sinh ra, lớn lên tại Khu điều trị phong Di Linh nên thấu hiểu nỗi khổ của các bệnh nhân. Ảnh: Hà Nguyễn

Tuy nhiên, người dân địa phương thường gọi nơi này là trại phong Di Linh hay “trại cùi” Di Linh. Một thời, nơi đây bị xem là địa điểm đáng sợ, tách biệt với thế giới bên ngoài.

Nỗi sợ ấy xuất phát từ việc đây là nơi sinh sống và điều trị của các bệnh nhân phong. Trước kia, bệnh phong là nỗi ám ảnh của người dân địa phương. Bệnh nhân phong luôn bị mọi người kỳ thị, xa lánh.

Đường dẫn vào Khu điều trị phong Di Linh quanh co, ẩn dưới những tán cây xanh mát. Ảnh: Hà Nguyễn

Bà Điệp kể: “Tôi sinh ra và lớn lên ở trại phong. Cha tôi là bệnh nhân phong, được điều trị tại đây. Ngày còn sống, cha kể rằng buôn làng tin ai mắc bệnh phong là bị con ma rừng hay con quỷ ám.