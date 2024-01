Nỗi sợ của BlackPink

Cô cũng sợ nhím. Một lần tạo dáng chụp ảnh cùng thú cưng của Soobin (TXT), biểu cảm hoảng hốt của Jennie khi bị lông nhím đâm vào miệng gây sốt mạng xã hội.

Your browser does not support the video tag.

Jennie với biểu cảm nhăn nhó suýt khóc khi bị côn trùng tấn công trong show diễn tại Mỹ Đình. Nguồn: Twitter.

Lisa cũng sợ kim tiêm giống Rosé nhưng không nghiêm trọng bằng người bạn cùng tuổi. Thứ khiến cô sợ nhất là ma. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền tại Thái Lan với Woody, Lisa nhấn mạnh không phải hơi sợ mà đến mức bị ám ảnh. Để giải quyết tình trạng đó, em út BlackPink phải nghĩ ra nhiều phương pháp để ngủ ngon vào ban đêm. Đầu tiên là luôn để những chú mèo cưng ở bên cạnh trong lúc ngủ. Phương pháp khác là luôn để đèn phòng tắm sáng. Trong trường hợp bắt buộc phải tắt đèn, cô áp dụng cách nghe nhạc.

“Tôi cần bật đèn phòng tắm. Tôi thực sự không thể ngủ khi tắt đèn. Nếu đèn tắt, tôi sẽ bật vài bản nhạc, nếu không tôi sẽ thức trắng”, Lisa chia sẻ.