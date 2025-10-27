Nói không với thịt chó mèo: Đừng thấy khó mà nản lòng

Ăn thịt chó và nạn trộm chó
Nhiều bạn bè của tôi là "khách hàng thân thiết" của những quán thịt cầy trong hẻm ở TP.HCM từ Thị Nghè đến Cống Quỳnh (quận 1), ngã ba Ông Tạ (quận Tân Bình). Có thời một tuần không được ăn đã nhớ món này. Quán "tiểu hổ" (bán thịt mèo) hiếm hơn cầy tơ cũng là địa chỉ dân nhậu thuộc lòng.
Chẳng mấy ai mang chó cưng của mình đi bán. Đủ kiểu bắt trộm chó hoành hành lâu nay, từ đánh bả, dùng thòng lọng và giờ là súng điện tự chế, kẻ trộm hạ gục những chú khuyển và dùng để tấn công ngược lại người dân nếu bị phát hiện.
Những chú chó ngã lăn ra ngay sau khi ăn phải bả có thuốc độc đã thành món ăn thơm phức trên bàn nhậu. Có trời mới biết bên trong miếng thịt có bao nhiêu thứ cực kỳ độc hại.
Rồi những người truy bắt kẻ trộm chó bị thương vong oan uổng dẫn đến chuyện người dân đánh người, đốt xe của kẻ trộm. Người ăn thịt chó gián tiếp có lỗi, nghĩ vậy nên lâu nay chúng tôi không ăn thịt chó nữa.
Nói không với giết mổ chó, mèo
Tôi nhớ cuối năm 2021, Hội An đã vận động người dân chấm dứt nạn buôn bán, nói không với tiêu thụ thịt chó, mèo. Cơn bão "thả tim" khen ngợi đã minh chứng rõ nét sự thiện cảm của cộng đồng.
Tham gia ký kết hợp tác với Tổ chức FOUR PAWS (tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu), Hội An tiên phong nỗ lực xây dựng thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại.
Hành trình vận động người dân ứng xử thân thiện với động vật nuôi hẳn là lắm gian nan nhưng đây là một tín hiệu tích cực cho thấy bước tiến dài trong nhận thức, hành động hướng đến nếp sống tử tế, văn minh.
Nói không với giết mổ chó mèo còn là giải pháp hữu hiệu đẩy lùi nạn trộm chó nhức nhối bao năm qua. Mong rằng việc này được nhân rộng ở nhiều tỉnh thành. Khó hay dễ cũng do quyết tâm làm đến cùng để thay đổi ý thức, thói quen của con người.
TP.HCM: người ăn, hàng quán bán thịt chó thưa dần
"Người ta hay nói thịt chó bổ, hồi trước tui cũng hay nhậu món này. Nhưng sau này mỗi lần ăn xong tới sáng hôm sau tôi lại cảm giác khó chịu trong người.
Tôi không ăn nữa. Những hàng quán mình thường ghé trước đây bán từ sáng đến tối khuya lúc nào cũng đầy kín khách nay đã thưa vắng người lui tới, có nơi đóng cửa rồi" - anh Sơn Hải (Nhà Bè, TP.HCM) kể.
Anh Phạm Công Hòa cho biết cả nhóm đã bỏ hẳn món cầy khoảng một năm nay. "Xã hội thay đổi nên cách suy nghĩ cũng khác xưa, tự nhiên không còn có hứng thú ăn nữa. Thịt chó có nhiều chất dinh dưỡng nhưng thịt không rõ nguồn gốc, dễ gặp các bệnh lây từ động vật sang người... Tôi không còn cảm giác hay suy nghĩ đến việc đi ăn thịt chó nữa".
Chị Phan Thị Nhẫn, chủ một quán thịt chó trên đường Dương Đình Hội (P.Phước Long B, TP Thủ Đức), cho biết lượng khách giảm dần.
"Mấy năm trước lượng khách khá ổn định, thu nhập đồng ra đồng vào cũng đủ nuôi con cái. Giờ vắng khách, toàn phải bù lỗ mặt bằng. Chắc hết hợp đồng thuê, tôi sẽ về quê chứ không tiếp tục công việc này nữa", chị Nhẫn chia sẻ.
KHẮC HIẾU