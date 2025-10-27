Nói không với thịt chó mèo: Đừng thấy khó mà nản lòng

Nhiều bạn bè của tôi là "khách hàng thân thiết" của những quán thịt cầy trong hẻm ở TP.HCM từ Thị Nghè đến Cống Quỳnh (quận 1), ngã ba Ông Tạ (quận Tân Bình). Có thời một tuần không được ăn đã nhớ món này. Quán "tiểu hổ" (bán thịt mèo) hiếm hơn cầy tơ cũng là địa chỉ dân nhậu thuộc lòng.

Chẳng mấy ai mang chó cưng của mình đi bán. Đủ kiểu bắt trộm chó hoành hành lâu nay, từ đánh bả, dùng thòng lọng và giờ là súng điện tự chế, kẻ trộm hạ gục những chú khuyển và dùng để tấn công ngược lại người dân nếu bị phát hiện.

Những chú chó ngã lăn ra ngay sau khi ăn phải bả có thuốc độc đã thành món ăn thơm phức trên bàn nhậu. Có trời mới biết bên trong miếng thịt có bao nhiêu thứ cực kỳ độc hại.

Rồi những người truy bắt kẻ trộm chó bị thương vong oan uổng dẫn đến chuyện người dân đánh người, đốt xe của kẻ trộm. Người ăn thịt chó gián tiếp có lỗi, nghĩ vậy nên lâu nay chúng tôi không ăn thịt chó nữa.