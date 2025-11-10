Nỗi khổ của giáo viên ở đất nước có nền giáo dục hàng đầu châu Á

Theo kết quả khảo sát quốc tế năm 2024, giáo viên Nhật Bản tiếp tục là nhóm có thời gian làm việc dài nhất trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Tổ chức OECD công bố kết quả cuộc khảo sát quốc tế về giảng dạy và học tập (TALIS) năm 2024 vào ngày 7/10/2025. Dữ liệu cho thấy giáo viên Nhật Bản, dù đã nhiều năm được kêu gọi cải thiện điều kiện làm việc, vẫn chịu khối lượng công việc cao vượt trội so với đồng nghiệp ở các nước khác.

Trung bình, giáo viên tiểu học tại Nhật làm việc 52,1 giờ mỗi tuần, trong khi giáo viên trung học cơ sở làm việc 55,1 giờ, tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng như cuộc khảo sát năm 2018.

Làm việc ít hơn trước nhưng vẫn cao hơn mức trung bình thế giới hơn 10 giờ

So với khảo sát trước, thời gian làm việc trung bình hằng tuần của giáo viên toàn thời gian tại Nhật đã giảm khoảng 4 giờ ở cả hai cấp học. Tuy vậy, mức trung bình quốc tế hiện chỉ là 40,4 giờ/tuần đối với giáo viên tiểu học và 41 giờ/tuần đối với giáo viên trung học cơ sở - nghĩa là giáo viên Nhật vẫn làm việc nhiều hơn 11-14 giờ mỗi tuần so với đồng nghiệp toàn cầu.