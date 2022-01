Nối gót cô chị, em gái nóng bỏng Hà Anh sắp lấy chồng Tây

Trên Facebook mới đây, Hà My - em gái siêu mẫu Hà Anh chia sẻ clip gây chú ý. Trong đó, Hà My mặc một chiếc váy cưới thiết kế nhỏ gọn, còn bạn trai ngoại quốc diện vest lịch lãm.

Hình ảnh được ghi lại giữa một đồi cây rộng lớn ở Đà Lạt. Đồng hành cùng cặp đôi còn có 3 chú chó cưng và cả một e-kip đi theo, giúp em gái - em rể Hà Anh có những khoảnh khắc để đời.

"2022 sẽ là một năm tuyệt vời", Hà My đính kèm.

Hậu trường chụp ảnh cưới của Hà My và bạn trai.

Ngoài ra, Hà My còn chia sẻ lời thủ thỉ của bạn trai khi cặp đôi check-in ở Đà Lạt: ''Em có tưởng tượng được rằng, tất cả chỉ bắt đầu từ một bữa ăn tối và giờ đây là cuộc sống của 2 chúng ta".