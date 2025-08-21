Nội dung độc hại trên mạng xã hội: 'Rác văn hóa' cần được thanh lọc

'Sáng tạo video" ngày càng dễ dàng, nhanh chóng trên mạng xã hội
Với việc ngày càng nhiều video ngắn trên các mạng xã hội như YouTube, TikTok, Facebook… có nội dung không phù hợp, việc lơ là quản lý từ các nền tảng có thể gây hệ lụy lâu dài cho người dùng.
Với thế hệ trẻ, việc tiếp cận nội dung 'độc hại' phần nào góp phần vào nhận thức, có thể sẽ gây ảnh hưởng lệch lạc về sau cho tần suất nhiều.
Với người dùng phổ thông, các nội dung nguy hại có thể gây nhiều hệ lụy, nhất là lừa đảo.
Đáng báo động hơn, hành vi thao túng tâm lý có thể khiến nhiều người dùng có những hành động sai lệch, kéo theo nhiều hậu quả khó lường khi thực hiện theo trend.
Cùng với smartphone ngày càng nhiều tính năng và hàng loạt ứng dụng hỗ trợ từ A tới Z, người dùng ai cũng có thể dễ dàng là 'nhà sáng tạo nội dung' để sản xuất ra những video có nội dung xấu tốt lẫn lộn.
Thậm chí, còn có cả việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để làm ra video ngắn chỉ trong một nốt nhạc mà nội dung có khi xáo rỗng, nguy hại với ngôn từ không vừa tai.
Theo khảo sát của Global Witness được thực hiện từ tháng 11/2024 đến tháng 3/2025 với khoảng 200 nhà bảo vệ môi trường cho thấy, hơn 50% người tham gia đã phải đối mặt với quấy rối trên Facebook, 36% trên WhatsApp và 20% trên Instagram. Trong đó, Facebook còn bị chỉ trích là nền tảng tệ nhất về lạm dụng trực tuyến.
Cần có chế tài những nội dung nguy hại trên mạng xã hội
Với những quy định hiện tại, việc chế tài người dùng với những phát ngôn không phù hợp luôn được thực hiện liên tục thời gian qua bởi cơ quan quản lý. Tuy nhiên, vấn đề này chỉ là bề nổi khi mà có quá nhiều vấn đề cần phải thanh lọc để môi trường mạng xã hội thật sự trong sạch.
Đó có thể là những quảng báo nguy hại được mạng xã hội tiếp tay, hay những hình ảnh được gợi ý nhạy cảm (thực chất là chạy quảng cáo) để dẫn dụ người dùng.
Đáng nguy cấp hơn là những chiêu lừa đảo vặt trên các Fanpage rác, hay các địa chỉ Google Maps chính chủ được mạo danh kèm theo tổng đài liên hệ 1900 thu tiền cao người dùng khi liên hệ.
Với tài khoản người có lượng theo dõi lớn, theo đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cần có chế tài quản lý và xử lý nghiêm sai phạm của người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL), thậm chí áp dụng biện pháp hạn chế biểu diễn, xuất hiện trên truyền thông.
"Cần có quy tắc về việc người nổi tiếng tự do sáng tạo nội dung như thế nào, cái gì được phép, cái gì không được. Có thể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng quy chế về việc hạn chế sự xuất hiện của người vi phạm nhưng để triển khai được biện pháp này cần có thời gian tuyên truyền, hướng dẫn và có sự phối hợp của các bộ ngành liên quan", Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Nguyễn Thị Thanh Huyền cho hay.
Viện dẫn kinh nghiệm từ Trung Quốc, theo Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Nguyễn Thị Thanh Huyền, nước bạn coi KOL là biểu tượng về các giá trị văn hòa, xã hội và là lối sống cho giới trẻ. Trung Quốc coi việc quản lý KOL là trọng tâm của nền quản trị văn hóa tư tưởng và cần "quản đúng và dùng đúng".
Bên cạnh đó, cũng cần tận dụng KOL để họ tham gia truyền thông chính sách, sáng tạo nội dung số tích cực, giữ gìn văn hóa Việt Nam. Từ đó, để "các bạn trở thành đại sứ văn hóa", đưa văn hóa giàu có của Việt Nam ra cho bạn bè thế giới biết đến.
Theo thông tin từ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, đơn vị này đang chuẩn bị tổ chức chương trình "Tín nhiệm người có ảnh hưởng". Chương trình được tổ chức nhằm đề xuất triển khai việc đánh giá và xếp hạng tín nhiệm người có ảnh hưởng (KOL/KOC).
Từ những tiêu chí trên, tương ứng với số điểm đạt được, KOL/KOC sẽ được cấp chứng chỉ tương ứng, có giá trị trong vòng 12 tháng. Để được cấp chứng chỉ, ngoài tổng điểm tối thiểu, KOL phải đáp ứng những tiêu chí quan trọng khác, như không vi phạm pháp luật trong một khoảng thời gian, và đã tham gia khóa học và vượt qua bài kiểm tra đạo đức và kỹ năng truyền thông, pháp luật.