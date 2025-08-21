Nội dung độc hại trên mạng xã hội: 'Rác văn hóa' cần được thanh lọc

Với tài khoản người có lượng theo dõi lớn, theo đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cần có chế tài quản lý và xử lý nghiêm sai phạm của người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL), thậm chí áp dụng biện pháp hạn chế biểu diễn, xuất hiện trên truyền thông.



"Cần có quy tắc về việc người nổi tiếng tự do sáng tạo nội dung như thế nào, cái gì được phép, cái gì không được. Có thể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng quy chế về việc hạn chế sự xuất hiện của người vi phạm nhưng để triển khai được biện pháp này cần có thời gian tuyên truyền, hướng dẫn và có sự phối hợp của các bộ ngành liên quan", Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Nguyễn Thị Thanh Huyền cho hay.



Viện dẫn kinh nghiệm từ Trung Quốc, theo Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Nguyễn Thị Thanh Huyền, nước bạn coi KOL là biểu tượng về các giá trị văn hòa, xã hội và là lối sống cho giới trẻ. Trung Quốc coi việc quản lý KOL là trọng tâm của nền quản trị văn hóa tư tưởng và cần "quản đúng và dùng đúng".

Chế tài các KOL/KOC vi phạm góp phần làm xanh sạch mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh đó, cũng cần tận dụng KOL để họ tham gia truyền thông chính sách, sáng tạo nội dung số tích cực, giữ gìn văn hóa Việt Nam. Từ đó, để "các bạn trở thành đại sứ văn hóa", đưa văn hóa giàu có của Việt Nam ra cho bạn bè thế giới biết đến.



Theo thông tin từ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, đơn vị này đang chuẩn bị tổ chức chương trình "Tín nhiệm người có ảnh hưởng". Chương trình được tổ chức nhằm đề xuất triển khai việc đánh giá và xếp hạng tín nhiệm người có ảnh hưởng (KOL/KOC).



Từ những tiêu chí trên, tương ứng với số điểm đạt được, KOL/KOC sẽ được cấp chứng chỉ tương ứng, có giá trị trong vòng 12 tháng. Để được cấp chứng chỉ, ngoài tổng điểm tối thiểu, KOL phải đáp ứng những tiêu chí quan trọng khác, như không vi phạm pháp luật trong một khoảng thời gian, và đã tham gia khóa học và vượt qua bài kiểm tra đạo đức và kỹ năng truyền thông, pháp luật.