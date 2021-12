Nội dung đặc biệt trong chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội

Your browser does not support the audio element.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Chiều 13/12 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug đã cùng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc (FKI) phối hợp tổ chức.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch FKI Huh Chang-soo trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tham dự diễn đàn nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu của Việt Nam thời gian qua. Trong khủng hoảng đại dịch COVID- 19, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng kinh tế ngoạn mục với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 2,91% năm 2020 và 6 tháng đầu năm nay đạt 5,64%. Việt Nam đặt mục tiêu đạt bình quân GDP đầu người 5.000 USD vào năm 2045 và sẽ trở thành nước phát triển vào năm 2045. Là quốc gia có tiềm năng tăng trưởng lớn, Việt Nam đang hòa nhịp với xu thế cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đang thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch FKI nêu rõ là đối tác chiến lược của Việt Nam, Hàn Quốc ủng hộ tầm nhìn và tiềm năng phát triển của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Hàn Quốc. Với Việt Nam, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba, đầu tư nước ngoài lớn nhất với khoảng 9.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, các doanh nghiệp này tuyển dụng khoảng 1 triệu người lao động Việt Nam. Trong 2-3 năm tới, khi tình hình COVID- 19 được kiểm soát, ước tính quy mô giao dịch thương mại giữa hai nước sẽ đạt trên 100 tỷ USD.

Những diễn biến phức tạp của dịch COVID- 19 trong thời gian gần đây trên phạm vi toàn cầu khiến kinh tế Việt Nam, Hàn Quốc và doanh nghiệp hai nước gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, như câu ca dao về tình bạn của người Việt Nam "suốt đời gắn bó keo sơn, cùng chung chí hướng, cùng nhau kết tình", Chủ tịch FKI tin rằng khi Việt Nam và Hàn Quốc gắn kết với nhau, hai nước có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách. Chủ tịch FKI nhấn mạnh nhấn mạnh "Với sự hiện diện của Ngài Chủ tịch Quốc hội, diễn đàn hôm nay sẽ trở thành đòn bẩy tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước và là bước đệm cho kỳ tích sông Hồng trong thế kỷ thứ XXI".