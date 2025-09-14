Nơi Đức Phật ra đời thuộc quốc gia nào hiện nay?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con trai vua Tịnh Phạn (Suddhodana), người đứng đầu tiểu quốc Thích Ca (Shakya) mà kinh đô là thành Ca Tỳ La Vệ (Kapilavastu). Tuy nhiên, ngài không ra đời tại kinh thành quê hương mà đản sinh ở vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini). Vậy nơi Phật ra đời nằm ở quốc gia nào hiện nay?

Đức Phật ra đời ở đâu?

Đức Phật là thái tử của vua Tịnh Phạn, người đứng đầu vương quốc Thích Ca (Shakya) nằm ở vùng biên giới Ấn Độ - Nepal ngày nay. Shakya là tiểu quốc chịu ảnh hưởng của nước Kosala - một trong 16 vương quốc lớn nhất trong hàng trăm tiểu quốc trên địa phận bán đảo Ấn Độ thời cổ đại.

Hoàng hậu Ma Da (Maya), vợ vua Tịnh Phạn, cũng là em họ của ông. Theo truyền thuyết, họ lấy nhau 20 năm vẫn chưa có con. Vào một đêm trăng tròn, hoàng hậu nằm mơ được 4 thiên thần chở đến hồ Anotatta bên dãy Himalaya. Bà tắm trong hồ này và được các thiên thần mặc cho bộ quần áo của cõi trời, xức dầu thơm, trang điểm bằng những bông hoa tuyệt đẹp.

Sau đó, một con voi trắng (biểu tượng thiêng liêng đối với người Ấn Độ cổ đại) dùng vòi nâng bông hoa sen trắng xuất hiện, đi vòng quanh hoàng hậu 3 lần rồi đi vào bụng bà và biến mất. Sau đêm đó, hoàng hậu mang thai. Cũng có truyền thuyết nói rằng bà giẫm phải dấu chân voi và thụ thai.