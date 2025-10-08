Nói đi câu cá, chồng bị bắt quả tang ở khách sạn với nhân tình 50 tuổi

Người đàn ông đã kết hôn, sống cùng vợ và 2 con. Trong khi đó, người phụ nữ là mẹ đơn thân, có 3 người con. Anh ta nói với vợ rằng mình sẽ đi câu cá nhưng thực tế lại vào khách sạn với nhân tình.

Để tránh bị phát hiện ở các nhà nghỉ - nơi thường xuyên bị lực lượng chức năng kiểm tra - người đàn ông quyết định thuê phòng tại khách sạn với giá cao hơn, khoảng 240 RM (gần 1,5 triệu đồng) một đêm.