Nỗi đau giúp con cái trưởng thành

Bằng kinh nghiệm nhiều năm từng nghiên cứu lĩnh vực tâm lý, tôi tỏ ra khá tự tin: “Tôi thấy ở ta, có thể các bậc cha mẹ tự quyết định và làm mọi thứ, nhưng theo luật của những nước tiên tiến, trường hợp phá thai với lứa tuổi bất kì cần có sự đồng ý của mẹ thai nhi, còn trong trường hợp mẹ thai nhi muốn giữ lại đứa trẻ thì không ai có quyền can thiệp vào lựa chọn này.

Cha của thai nhi không có quyền quyết định hay cấm đoán việc phá thai. Cậu ấy chỉ có quyền phản đối việc cho con nuôi. Điều này không có nghĩa là bà tách mình ra khỏi chuyện này, phó mặc tất cả cho con bà và bố đứa trẻ.

Con gái bà cần sự giúp đỡ của mẹ để quyết định chọn lựa một hướng giải quyết, vì thế bà hãy ở bên cạnh nó lúc này, giúp nó nhìn thấu hậu quả mà mỗi hướng lựa chọn mang lại. Hãy cố gắng bình tĩnh với cha đứa trẻ và nhắc nhở thằng bé phải có trách nhiệm với những gì mà mình đã làm, đã gây ra với con gái của bà. Sự bình tĩnh và tôn trọng bà dành cho thằng bé sẽ giúp nó xóa tan sự sợ hãi và không nghĩ đến việc trốn tránh trách nhiệm...”.

Trên đường về, tôi không ngừng suy nghĩ về câu chuyện của bạn mình, bỗng chột dạ khi nghĩ đến An. Tối hôm đó, đợi An đi vào phòng riêng để học bài, tôi thủ thỉ với chồng: “Anh này, không biết thằng An nhà mình yêu đương gì chưa nhỉ? Nó có bao giờ tâm sự với anh không?”.