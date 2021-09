Nổi da gà cảnh F0 chen lấn, xô đẩy lấy thức ăn tại một bệnh viện dã chiến

Sáng nay (4/9), lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã yêu cầu các cơ quan liên quan chấn chỉnh ngay công tác tổ chức cung cấp suất ăn tại Bệnh viện dã chiến số 1 - cơ sở 2, ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, không để xảy ra tình trạng F0 giành giật, chen lấn.

Trước đó, tối ngày 3/9, mạng xã hội Facebook xuất hiện một video ghi lại cảnh nhân viên mặc đồ bảo hộ đẩy xe thức ăn vào bên trong khu điều trị thì hàng trăm F0 ùa ra chặn đường, xô đổ hàng rào để lấy thức ăn. Nhiều người lấy 5-10 phần, trong khi người khác chưa có phần ăn nào.

Trong lúc hỗn độn nhiều thanh niên còn hô hào mọi người nhào ra lấy đi. Nghe vậy, càng lúc càng nhiều người chạy đến lấy thức ăn. Trong lúc xô đẩy có người bị té ngã, người ngất xỉu, thức ăn thì đổ đầy dưới nền. Video còn có sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát cơ động nhưng do F0 quá đông nên không thể ổn định tình hình.

Nguyên nhân ban đầu của sự việc trên được cho là vì có nhiều người mới đến điều trị chưa có danh sách cụ thể, dẫn đến việc cấp thức ăn bữa sáng bị chậm. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 1 đã tăng cường ngay các khẩu phần ăn để kịp thời đáp ứng, phục vụ các F0. Lực lượng công an cũng đã được tăng cường làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự.

Bệnh viện dã chiến số 1 (cơ sở Thái Hòa) của Bình Dương có quy mô 12.000 giường bệnh, là nơi điều trị, thu dung các F0 nhẹ hoặc ít triệu chứng. Được biết sáng 3/9, tại khu C Bệnh viện dã chiến số 1- cơ sở 2 có nhiều bệnh nhân Covid-19 được chuyển từ thị xã Tân Uyên về đây điều trị. Do sự phối hợp trong Ban điều hành bệnh viện còn chậm nên chưa kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho bệnh nhân. Trong lúc đói, họ đã có những hành động thiếu kiểm soát.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết, khi nhận được thông tin đã yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh. Đến tối 3/9, tình hình tại Bệnh viện dã chiến số 1 - cơ sở 2 đã ổn định.

Trước đó, điểm thu dung F0 tạm thời tại một điểm trường ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra tình trạng người dân chen lấn, nháo nhào xin đồ ăn.

Tính đến ngày 3/9, Bình Dương có 126.408 ca mắc Covid-19. Một số địa phương có số ca mắc cao như thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên. Riêng thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên, hiện các cơ sở thu dung, điều trị F0 đã quá tải.