Nồi cơm điện ở nhà có hiện tượng này, đừng sử dụng lại, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

Nồi cơm điện không chỉ có thể nấu cơm, nấu cháo mà còn có thể hầm thịt, nấu canh, là thiết bị gia dụng cần có trong mỗi gia đình. Khi mua một chiếc nồi cơm điện, mọi người thường quan tâm đến kích thước và kiểu dáng của nồi cơm điện mà bỏ qua phần ruột nồi bên trong, là nơi tiếp xúc gần với cơm nhất.

Các loại ruột nồi cơm điện trên thị trường được làm từ hợp kim nhôm, gang tráng men chống dính, nhôm dập tráng men chống dính, nhôm dập tráng men chống dính kim cương, hợp kim nhiều lớp phủ chống dính... Ngoài lòng nồi bằng sứ, các loại nồi bên trong khác sẽ được phủ một lớp chống dính, thường là Teflon trên bề mặt nhằm đảm bảo khả năng chống dính cho nồi cơm điện. Tuy nhiên, loại nồi tráng này sẽ bắt đầu bong ra sau 1-2 năm sử dụng. Một số người nói rằng nếu sử dụng nồi cơm khi lớp phủ bị bong tróc có nguy cơ gây ung thư, điều này liệu có đúng không?

Hầu hết các loại nồi cơm chính hãng sử dụng chất chống dính Teflon mà chất này bị phân hủy ở nhiệt độ cao từ 300 đến 400 độ C, trong khi nhiệt độ nấu ăn không bao giờ vượt quá 250 độ C nên sẽ không có thay đổi. Mặt khác, Teflon là chất khó hấp thụ, dù có đi vào cơ thể người cũng bị đào thải ra, do vậy bạn đọc có thể an tâm, dù có lỡ ăn phải một chút lớp chống dính của nồi cơm thì chúng cũng sẽ đào thải theo đường tiêu hóa, hoàn toàn không tích tụ trong cơ thể và không gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Có thể tiếp tục sử dụng lớp sơn phủ sau khi đã bong tróc không?

Mặc dù lớp sơn phủ không bị thay đổi về chất không ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người nhưng sau khi lớp sơn phủ bên trong bong ra trên diện rộng sẽ dễ dẫn đến cơm nóng không đều, các vấn đề như dính đáy, ảnh hưởng đến hương vị và dinh dưỡng khi nấu ăn. Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm cũng như việc làm sạch lòng nồi rất phức tạp.