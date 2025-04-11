Nồi cơm điện có giá gần 27 triệu đồng

Khảo sát thị trường điện máy cho thấy, mẫu mã nồi cơm điện phân khúc cao cấp hiện khá đa dạng, với giá trên 20 triệu đồng/chiếc. Không chỉ đắt vì thương hiệu, các mẫu nồi cơm điện này được trang bị công nghệ, vật liệu và trải nghiệm vượt trội so với các dòng phổ thông.

Nồi cơm điện cao cấp thường sử dụng công nghệ cao tần (IH - Induction Heating) hoặc cao tần áp suất, giúp nhiệt lan tỏa đều từ mọi phía; hạt gạo chín sâu, dẻo thơm và giữ nguyên dưỡng chất. Lòng nồi làm từ hợp kim nhiều lớp, phủ chống dính mạ Platinum giúp truyền nhiệt đều và bền hơn theo thời gian.

Ngoài ra, nồi còn được tích hợp hệ thống cảm biến thông minh có khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu phù hợp với từng loại gạo. Một số mẫu còn có màn hình cảm ứng, chế độ nấu đa dạng, khả năng giữ ấm lâu mà không làm khô cơm, cùng thiết kế tinh tế, sang trọng.