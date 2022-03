Nồi cơm điện bị trầy xước hoặc lớp sơn phủ bị bong ra có dùng được nữa không? Nhiều người vô tình làm sai mà không biết

Thông thường, để tiện cho việc vệ sinh, nồi cơm điện sẽ phun một lớp hóa chất đặc biệt còn gọi là lớp "chống dính" lên bề mặt nồi nhôm. Hầu hết các loại nồi cơm chính hãng sử dụng chất chống dính Teflon.

Hợp chất này bị phân hủy ở nhiệt độ cao từ 300 đến 400 độ C, trong khi nhiệt độ nấu ăn không bao giờ vượt quá 250 độ C. Teflon là chất khó hấp thụ, dù có đi vào cơ thể người cũng bị đào thải ra, do vậy bạn đọc có thể an tâm, dù có lỡ ăn phải một chút lớp chống dính của nồi cơm thì chúng cũng sẽ đào thải theo đường tiêu hóa, hoàn toàn không tích tụ trong cơ thể.

Tuy nhiên, phần độc hại chính là phần keo dính chất Teflon với lòng nồi nhôm. Phần keo này là chất dễ phân hủy bởi nhiệt, tạo ra các chất nguy hại cho con người khi ở nhiệt độ cao. Nếu dùng lâu dài, lớp chống dính lẫn keo bám dính sẽ bong tróc ra theo đường ăn uống vào cơ thể con người, do vậy không nên tiếp tục sử dụng nồi quá cũ, lớp chống dính bị bong tróc nặng.

Ngoài ra, khi sử dụng nồi cơm điện bị bong tróc lớp sơn để nấu ăn thì trong quá trình chế biến thức ăn, vết bẩn có tính axit trong thực phẩm sẽ xảy ra phản ứng hóa học với lòng nồi nhôm. Về lâu dài, có thể gây ra những rủi ro nhất định về an toàn thực phẩm cho người sử dụng.