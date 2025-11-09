Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin

Cách đây một năm, cầu Phong Châu, cây cầu huyết mạch trên tuyến quốc lộ 32C bất ngờ bị sập, cuốn trôi trụ T7 và 2 nhịp dàn chính. Sự cố khiến người dân cả nước bàng hoàng, đau buồn, đặc biệt là với thân nhân 8 nạn nhân tử vong, mất tích. Đặc biệt, cầu Phong Châu bị sập khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 32C kết nối khu vực Tây Bắc bị tê liệt.

Nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ xác định do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi), mực nước trên sông Hồng dâng cao làm sập nhịp cầu.

Sự cố sập cầu Phong Châu xảy ra vào ngày 9/9/2024. Ảnh: Đức Hoàng

Ngay sau khi vụ sập cầu Phong Châu xảy ra, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã có mặt trực tiếp tại hiện trường chỉ đạo kiểm tra, triển khai ngay công tác khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, tập trung công tác cứu hộ cứu nạn đối với những nạn nhân vụ sập cầu.

Đồng thời, sáng 10/9/2024, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh đã cử 200 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị để triển khai bắc cầu phao phục vụ việc đi lại tạm thời cho nhân dân đôi bờ sông Hồng. Tuy nhiên, do điều kiện thuỷ văn, thời tiết khiến công tác bắc cầu chưa thể triển khai ngay, sau 20 ngày khi các điều kiện đảm bảo, ngày 29/9 cầu phao mới hoàn thành việc lắp đặt và đi vào hoạt động.