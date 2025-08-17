Nỗi ám ảnh suốt 44 năm của người phụ nữ chứng kiến bạn thân bị cá mập tấn công

Trong buổi phỏng vấn gần đây với kênh A&E, bà Tamara Ennis (hiện 65 tuổi) đã kể lại khoảnh khắc kinh hoàng nhất cuộc đời, xảy ra vào tháng 8/1981.

Khi đó, Tamara 21 tuổi, cùng 2 người bạn thân là Christy Wapniarski và Randy Cohen tham gia chuyến khám phá biển Ormond (ngoài khơi Florida) trên thuyền của ông Daniel Perrin.

Bà Tamara kể lại vụ việc hơn 40 năm trước. Ảnh chụp màn hình

Sau khi rời bờ được khoảng 1,6km, một cơn dông bất ngờ nổi lên khiến thuyền lật úp. Cả nhóm 4 người vội trèo lên phần thân thuyền nổi, bởi vùng biển này nổi tiếng nhiều cá mập. Do chỉ định đi trong thời gian ngắn, họ không mang theo đồ ăn, nước uống, chỉ mặc đồ bơi và trôi dạt cùng chiếc thuyền suốt 6 giờ.

Tamara nhớ lại, có lúc cả nhóm nghe tiếng động cơ tàu gần đó nhưng không thể cầu cứu. “Tôi nhìn Christy, thấy cô ấy rất trầm tư. Tôi cảm nhận được cô ấy nghĩ rằng mình sẽ chết”, bà kể.