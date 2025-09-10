Nobel Văn học 2025 vinh danh nhà văn Hungary vì đã ‘khẳng định lại sức mạnh của nghệ thuật’

Ngày 9-10, Ủy ban Nobel của Viện Hàn lâm khoa học Thụy Điển công bố giải Nobel Văn học năm 2025 thuộc về nhà văn Hungary László Krasznahorkai “vì tác phẩm hấp dẫn và đầy tầm nhìn của ông, giữa nỗi kinh hoàng ngày tận thế, đã khẳng định lại sức mạnh của nghệ thuật”.

Nhà văn Krasznahorkai sinh năm 1954, tại TP Gyula, Hungary. Ông Krasznahorkai lần đầu tiên ghi dấu ấn với tiểu thuyết đầu tay Sátántangó ra đời năm 1985, vẽ nên một bức tranh ảm đạm và đầy mê hoặc về một cộng đồng nông thôn đang sụp đổ. Gần ba thập niên sau, cuốn tiểu thuyết này đã giành được giải thưởng Sách dịch hay nhất bằng tiếng Anh vào năm 2013.