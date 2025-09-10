Nobel Văn học 2025: Sẽ vinh danh 'nhà văn của những nhà văn'?

Ngày 9-10, kết quả giải Nobel Văn học 2025 sẽ được công bố. Đây là giải Nobel thứ 4 được công bố trong mùa giải năm nay, sau Nobel Y sinh, Nobel Vật lý, Nobel Hóa học.

Trang tin The Federal cho rằng các nhân vật tiềm năng cho Nobel Văn học năm nay đa số là những gương mặt quen thuộc.