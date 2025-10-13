Nobel Kinh tế 2025: Vẫn sẽ thuộc về người Mỹ?

Ngày 13-10, chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2025 sẽ được công bố. Đây sẽ là giải thưởng được công bố cuối cùng trong mùa giải Nobel năm nay.

Theo tờ The Economist, mỗi năm, công ty phân tích Clarivate (Mỹ) đều xác định các nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất. Công ty này lọc các bài báo được xuất bản từ năm 1970 (hiện có 64 triệu bài) và xác định những bài được trích dẫn hơn 2.000 lần. Dựa trên phương pháp riêng, công ty này vinh danh "những người nhận giải thưởng trích dẫn" – những nhà khoa học mà họ cho là xứng đáng nhận giải Nobel.