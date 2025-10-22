Nobel Kinh tế 2025 và Nghị quyết 71: Thắp lửa tinh thần đổi mới sáng tạo

Giải Nobel Kinh tế 2025 tôn vinh ba nhà kinh tế Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt – những người đã phát hiện ra rằng cội nguồn của tăng trưởng kinh tế bền vững không nằm ở tài nguyên hay vốn liếng, mà ở đổi mới sáng tạo được nuôi dưỡng bởi tự do ý tưởng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lịch sử nhân loại đã cho thấy rõ rằng những xã hội dám bảo vệ tự do học thuật, khích lệ tư duy khác biệt và tôn vinh người tiên phong luôn là những xã hội vươn lên mạnh mẽ nhất.

Ở Việt Nam, Nghị quyết số 71 Bộ Chính trị – văn kiện mang tính đột phá khi đặt giáo dục, khoa học và nhân tài vào trung tâm chiến lược phát triển đất nước - có sự đồng điệu, chia sẻ sâu sắc tinh thần thắp lửa tự do học thuật và đổi mới sáng tạo.

Ba nhà kinh tế được trao giải Nobel năm nay – Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt – đã soi rọi lại câu hỏi cốt lõi của nhân loại: điều gì làm nên tăng trưởng kinh tế bền vững?

Họ cùng khẳng định rằng, sức mạnh của nền kinh tế không bắt nguồn từ việc tích lũy tài nguyên hay vốn liếng, mà từ năng lực đổi mới sáng tạo – nơi tri thức, công nghệ và con người tạo nên một vòng tuần hoàn tự khuếch đại. Mỗi phát minh công nghệ làm tăng năng suất lao động, năng suất gia tăng lại có thêm nguồn lực cho nghiên cứu, mở ra không gian cho những ý tưởng mới, và chính những ý tưởng đó tiếp tục khơi nguồn cho đổi mới tiếp theo.