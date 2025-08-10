Nobel Hóa học 2025: Sẽ gọi tên nhà khoa học châu Á?

Tiếp nối mùa giải Nobel năm nay, ngày 8-10, giải Nobel Hóa học 2025 sẽ tìm được chủ nhân. Trước thềm công bố giải thưởng, tạp chí Chemistry World đã đưa ra dự đoán về một số gương mặt sáng giá.

Trong đó, các nhà khoa học Clifford Brangwynne, Anthony Hyman và Michael Rosen được dự đoán có cơ hội đoạt giải Nobel Hóa học năm nay vì những khám phá của họ về vai trò của các chất ngưng tụ sinh học phân tử tách pha trong tổ chức sinh hóa của tế bào. Khám phá của họ đã giúp thiết lập một mô hình mới trong sinh học tế bào, hé lộ cách tế bào phân chia các phản ứng sinh hóa.