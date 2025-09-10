Nobel Hóa học 2025: Kỷ nguyên mới cho sức khỏe và hành tinh xanh

Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển hôm thứ Tư đã trao Giải Nobel Hóa học cho Susumu Kitagawa (Nhật Bản), Richard Robson (Anh) và Omar Yaghi (người Mỹ gốc Jordan) vì phát triển một kiến trúc phân tử hoàn toàn mới: các cấu trúc kim loại – hữu cơ (metal–organic frameworks, viết tắt là MOF).
Theo tuyên bố của Ủy ban Nobel, phát minh này mở đường cho việc tạo ra những vật liệu có thể hút nước từ không khí trong sa mạc, bẫy khí CO₂, lưu trữ các khí độc hoặc xúc tác các phản ứng hóa học.
Ba nhà khoa học được vinh danh “đã tìm ra cách tạo nên những vật liệu hoàn toàn mới có các khoang rỗng lớn bên trong, có thể được hình dung như những căn phòng trong một khách sạn, nơi các phân tử khách có thể ra vào tự do”, ông Heiner Linke, Chủ tịch Ủy ban Nobel Hóa học, phát biểu trong buổi họp báo.
Giống như giàn giáo của một tòa nhà, các thành phần của mạng lưới kim loại – hữu cơ có thể được thay đổi để tạo ra các vật liệu với những tính chất mới. Các “viên gạch” cơ bản là ion kim loại, được liên kết bằng những phân tử hữu cơ dài chứa cacbon, Ủy ban giải thích.
Omar Yaghi là con trai của một gia đình người tị nạn Palestine di cư sang Jordan, cha mẹ ông hầu như không biết đọc và viết. Nhà hóa học này, sau khi di cư sang Mỹ để học tập và nghiên cứu, đã bày tỏ niềm tự hào khi nhận giải thưởng, gọi đó là “ví dụ cho sức mạnh bình đẳng của khoa học” trong một cuộc phỏng vấn với tổ chức Nobel.
Ông kể: “Tôi lớn lên trong một gia đình rất nghèo. Chúng tôi có 12 người sống trong một căn phòng nhỏ, cạnh chuồng gia súc. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi – và đó chính là vẻ đẹp của hóa học. Khi bạn học được cách kiểm soát vật chất ở cấp độ nguyên tử và phân tử, tiềm năng là vô hạn. Chúng tôi đã tìm thấy một ‘mỏ vàng’, và lĩnh vực này đang phát triển để những nhà khoa học khác cũng có thể tỏa sáng với những đóng góp mới. Đó là một hành trình rất dài, và chính khoa học đã làm cho nó trở thành hiện thực”.
Kitagawa, 74 tuổi, giáo sư Đại học Kyoto, cho biết trong buổi họp báo rằng ông vẫn thấy ngạc nhiên trước những đặc tính phong phú của các cấu trúc này, và ông vẫn tiếp tục nghiên cứu chúng chỉ vì… “niềm vui”.
“Giấc mơ của tôi”, ông nói, “là tách không khí hoặc nước thành các thành phần riêng của chúng và biến chúng thành vật liệu có ích – chỉ bằng năng lượng tái tạo”.
Vào năm 1989, nhà hóa học Richard Robson – 88 tuổi, giáo sư danh dự tại Đại học Melbourne (Australia) – đã phát triển một cấu trúc gồm ion đồng và các phân tử hữu cơ kết hợp với nhau tạo thành một tinh thể có khoang rỗng. Tuy nhiên, giàn khung siêu nhỏ này rất mong manh và dễ vỡ, theo Viện Hàn lâm.
Từ 1992 đến 2003, Kitagawa và Yaghi đã củng cố những cấu trúc này qua các nghiên cứu độc lập.
Kitagawa chứng minh rằng các khí có thể ra vào những vật liệu này, đồng thời dự đoán rằng có thể xây dựng những cấu trúc linh hoạt với các tính chất mới.
Trong khi đó, Yaghi – sinh tại Jordan 60 năm trước, hiện là giáo sư Hóa học tại Đại học California, Berkeley (Mỹ) – đã tạo ra các cấu trúc MOF có độ bền cao và chứng minh rằng có thể thiết kế chúng một cách có chủ đích để đạt được các đặc tính mong muốn. Năm 2018, ông được trao Giải Fronteras del Conocimiento của Quỹ BBVA trong lĩnh vực khoa học cơ bản, nhờ thiết kế ra các vật liệu mới có khả năng hấp thụ những khí gây ô nhiễm chính trên Trái đất, như metan và CO₂.
Nhờ các khám phá này, giới khoa học đã phát triển hàng chục nghìn loại MOF khác nhau, với vô số ứng dụng tiềm năng. Một số trong đó có thể loại bỏ các hợp chất hóa học độc hại khỏi nước, chẳng hạn như PFAs (chất có liên quan đến ung thư), hoặc phân hủy dư lượng thuốc trong sông, biển và tầng ngậm nước.
Những đặc tính ở cấp độ nguyên tử và phân tử của các mạng lưới này được tái tạo ở cấp độ vĩ mô, tạo thành những tinh thể nhỏ giống hạt muối, có thể được dùng để chế tạo màng lọc, màng ngăn và các sản phẩm sinh hóa học khác.
MOF sẽ càng có ích trong tương lai, với sức khỏe con người và hành tinh xanh: Lọc và làm sạch môi trường; Lưu trữ và vận chuyển năng lượng; Y học và dược phẩm; Xúc tác và tổng hợp hóa chất; Vật liệu thông minh và công nghệ tương lai.