Nobel Hóa học 2025: Kỷ nguyên mới cho sức khỏe và hành tinh xanh

Ba nhà khoa học được vinh danh “đã tìm ra cách tạo nên những vật liệu hoàn toàn mới có các khoang rỗng lớn bên trong, có thể được hình dung như những căn phòng trong một khách sạn, nơi các phân tử khách có thể ra vào tự do” , ông Heiner Linke, Chủ tịch Ủy ban Nobel Hóa học, phát biểu trong buổi họp báo.

Theo tuyên bố của Ủy ban Nobel, phát minh này mở đường cho việc tạo ra những vật liệu có thể hút nước từ không khí trong sa mạc, bẫy khí CO₂, lưu trữ các khí độc hoặc xúc tác các phản ứng hóa học.

Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển hôm thứ Tư đã trao Giải Nobel Hóa học cho Susumu Kitagawa (Nhật Bản), Richard Robson (Anh) và Omar Yaghi (người Mỹ gốc Jordan) vì phát triển một kiến trúc phân tử hoàn toàn mới: các cấu trúc kim loại – hữu cơ (metal–organic frameworks, viết tắt là MOF).

Giống như giàn giáo của một tòa nhà, các thành phần của mạng lưới kim loại – hữu cơ có thể được thay đổi để tạo ra các vật liệu với những tính chất mới. Các “viên gạch” cơ bản là ion kim loại, được liên kết bằng những phân tử hữu cơ dài chứa cacbon, Ủy ban giải thích.

Omar Yaghi là con trai của một gia đình người tị nạn Palestine di cư sang Jordan, cha mẹ ông hầu như không biết đọc và viết. Nhà hóa học này, sau khi di cư sang Mỹ để học tập và nghiên cứu, đã bày tỏ niềm tự hào khi nhận giải thưởng, gọi đó là “ví dụ cho sức mạnh bình đẳng của khoa học” trong một cuộc phỏng vấn với tổ chức Nobel.

Ông kể: “Tôi lớn lên trong một gia đình rất nghèo. Chúng tôi có 12 người sống trong một căn phòng nhỏ, cạnh chuồng gia súc. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi – và đó chính là vẻ đẹp của hóa học. Khi bạn học được cách kiểm soát vật chất ở cấp độ nguyên tử và phân tử, tiềm năng là vô hạn. Chúng tôi đã tìm thấy một ‘mỏ vàng’, và lĩnh vực này đang phát triển để những nhà khoa học khác cũng có thể tỏa sáng với những đóng góp mới. Đó là một hành trình rất dài, và chính khoa học đã làm cho nó trở thành hiện thực”.

Kitagawa, 74 tuổi, giáo sư Đại học Kyoto, cho biết trong buổi họp báo rằng ông vẫn thấy ngạc nhiên trước những đặc tính phong phú của các cấu trúc này, và ông vẫn tiếp tục nghiên cứu chúng chỉ vì… “niềm vui”.