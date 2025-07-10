Nobel 2025: Công trình Vật lý nào sẽ chạm ngõ vinh quang?

Chân dung các nhà khoa học đoạt giải Nobel Y sinh năm 2025 (từ trái sang): Mary E Brunkow, Fred Ramsdell và Shimon Sakaguchi. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Những ý tưởng từng chỉ có trong thế giới viễn tưởng – từ “áo choàng tàng hình” cho tới máy tính lượng tử hay lý thuyết Toán học đằng sau kỹ thuật nén ảnh – nay đang tiến rất gần tới đỉnh cao danh giá khi Giải Nobel Vật lý 2025, sẽ được công bố chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam) tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển.



Giải thưởng Nobel Vật lý được công bố một ngày sau Nobel Y Sinh vinh danh bộ ba nhà khoa học Mary Brunkow, Fred Ramsdell (cùng là người Mỹ) và Shimon Sakaguchi (Nhật Bản) vì khám phá ra cơ chế tự điều hòa của hệ miễn dịch – những “vệ sỹ” sinh học giúp cơ thể con người duy trì trạng thái cân bằng mong manh giữa tấn công và bảo vệ.

Và khi Y học tìm cách giữ gìn sự sống, Vật lý lại tiếp tục hành trình khám phá những giới hạn sâu thẳm nhất của tự nhiên.

