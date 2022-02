Nổ xe buýt bí ẩn đúng giờ cao điểm ở Trung Quốc khiến 43 người thương vong

“Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo cấp thành phố và quận cùng nhân viên an ninh, cấp cứu, cứu hộ và các ban ngành liên quan đã nhanh chóng tới hiện trường”, cảnh sát thành phố Thẩm Dương cho biết.

Thành phố Thẩm Dương nằm cách thủ đô Bắc Kinh gần 2 giờ bay. Tại Bắc Kinh, các vận động viên tham gia thi đấu Olympic hoạt động trong vòng tròn khép kín và hoàn toàn bị cô lập với bên ngoài.

Ngoài triển khai chặt chẽ các quy định nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 bùng phát, nhiều biện pháp đảm bảo an ninh công cộng trong giai đoạn diễn ra Olympic Bắc Kinh cũng đã được tăng cường.

Trước một tháng diễn ra sự kiện thể thao, Bộ Công An Trung Quốc nhấn mạnh các quy định đảm bảo an ninh chi tiết sẽ được thực hiện để “thiết lập môi trường xã hội an toàn, ổn định và hài hòa trong giai đoạn diễn ra Olympic mùa Đông mà không để xảy ra bất cứ sai sót và sự cố ở tất cả khu vực”.