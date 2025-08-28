Nợ vay của doanh nghiệp bất động sản tăng nhanh

Vinhomes đang nợ gần 90.400 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II/2025, tăng 11% so với đầu năm. Dư nợ trái phiếu ở mức gần 38.200 tỷ đồng (tăng 15%), trong đó trái phiếu đến hạn trả là 15.900 tỷ đồng (tăng 78%).

Theo thống kê, tổng dư nợ vay của 103 doanh nghiệp bất động sản trên sàn chứng khoán đạt gần 323.000 tỷ đồng vào ngày 30/6/2025, tăng gần 14% so với đầu năm. Trong đó, 42 doanh nghiệp có nợ vay tăng mạnh.

Trong 3 tháng cuối năm nay Vinhomes sẽ có 4 mã trái phiếu VHMB2325002, VHMB2325003, VHMB2325004 và VHMB2325005 đáo hạn với tổng giá trị phát hành 7.500 tỷ đồng.

Tương tự, dư nợ của Novaland gần như không đổi so với đầu năm, duy trì gần 62.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tổng nợ vay đáo hạn trong 12 tháng tới lên đến khoảng 32 ngàn tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ của NVL, dư nợ vay hơn 61.800 tỷ đồng, trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn với gần 49%, tín dụng hơn 34% và vay từ đối tác khoảng 17%.

Tập đoàn Novaland cho biết, dù đang trong giai đoạn hồi phục nhưng việc thương lượng giải quyết công nợ và tái cơ cấu nợ vẫn còn nhiều rủi ro và khó khăn. Công ty hiện chưa đủ khả năng tài chính để thanh toán các khoản nợ, đa phần các khoản vay, nợ trái phiếu sẽ được xử lý từ cuối năm 2026 - 2027. Ban lãnh đạo Novaland cho biết đã có phương án để thanh toán cho từng nhóm, dự kiến trả phần lớn nợ vay trong 3 năm tới.