Nỏ thần An Dương Vương, truyền thuyết và sự thật lịch sử

Nỏ Liên Châu thời An Dương Vương là bằng chứng rõ ràng về một triều đại Âu Lạc (nước Việt cổ) từ 2.300 năm trước. Nó là vũ khí lợi hại để dân tộc ta chiến đấu ngoan cường bảo vệ giang sơn xã tắc.

Truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thủy kể rằng, vua An Dương Vương có Nỏ thần, bắn một lúc nhiều mũi tên và chỉ vài lần bắn là quân giặc đông đến hàng vạn cũng phải tan tành rồi bỏ chạy. Chính sử sách Trung Quốc như quyển Thái Bình hoàn vũ ký còn ghi: "Nỏ thần bắn một phát giết hàng vạn người, bắn ra 3 phát giết đến 3 vạn".

Đi tìm sự thật

Sau này, khi chúng ta khai quật được cả vạn mũi tên đồng cùng khuôn đúc tại Thành Cổ Loa và sử sách mô tả lại thì đã có ít nhiều sự thật trong đó.

Vậy thì sự thực ở đâu, chả nhẽ hàng nghìn năm trước thần thánh nào đã tặng cho người Việt cổ có được "siêu vũ khí" này?

Vào một ngày tháng 3/2021, tôi và nhà báo Vũ Lân, nguyên Tổng biên tập tạp chí Dân vận đã được Trung tâm Bảo tồn đi tích Cổ Loa mời sang xem buổi trình diễn bắn nỏ của kỹ sư (KS) vũ khí Vũ Đình Thanh.