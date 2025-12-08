Nổ tại nhà máy thép ở Mỹ khiến 11 người thương vong

12/08/2025 07:33

Nhiều vụ nổ đã xảy tại một nhà máy thép ở thành phố Pittsburgh thuộc tiểu bang Pennsylvania ngày 11/8 khiến 11 người thương vong.

Các vụ nổ xảy ra vào trưa ngày 11/8 tại một nhà máy thép trong một khu công nghiệp ở thành phố Pittsburgh. Ít nhất 1 người đã tử vong, 10 người bị thương và 1 người mất tích. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp tục được triển khai để tìm kiếm người mất tích.

Hiện trường vụ nổ tại nhà máy thép ở Mỹ. Ảnh: Reuters

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn nhưng giới chức địa phương cho biết công tác điều tra sẽ mất nhiều thời gian do có thể liên quan tới các yếu tố kỹ thuật của nhà máy. Trong khi đó, giới chức địa phương cũng khuyến cáo người dân trong bán kính gần 2km đóng kín cửa và ở trong nhà để đề phòng các chất gây hại trong không khí từ vụ nổ.

