Nỗ lực thoát khỏi nhà tù của ông trùm

Theo truyền thông Âu - Mỹ, đội ngũ pháp lý đang tìm mọi cách để Sean “Diddy” Combs được thoát khỏi Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, Manhattan, New York (Mỹ).

Ngày 5/8, Nicole Westmoreland, thành viên trong đội luật sư bào chữa của ông trùm hip hop, xác nhận với CNN đã liên lạc và trò chuyện với chính quyền của Tổng thống Donald Trump về việc ân xá.

Westmoreland nói thêm: “Diddy là người rất lạc quan và tôi tin rằng ông ấy vẫn giữ hy vọng”.

Đội ngũ pháp lý của Diddy đã liên hệ với chính quyền Trump để xin ân xá. Ảnh: Getty/GC Images.

Khi được báo chí liên hệ, đại diện Nhà Trắng cho biết họ không bình luận “về sự tồn tại hoặc không tồn tại” của bất kỳ yêu cầu khoan hồng nào cho nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 1969.