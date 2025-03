Nỗ lực sinh tồn của người đàn ông mắc kẹt dưới đáy biển suốt 60 giờ

Người đầu bếp có tên Harrison Okene đang trong phòng tắm khi tàu bị lật và bắt đầu chìm. Lúc đó, hầu hết các thành viên khác của thủy thủ đoàn đều bị khóa nhốt trong cabin của họ, một biện pháp phòng ngừa cần thiết vì hải tặc thường xuyên cướp và bắt cóc tàu thuyền ở khu vực này. Tuy nhiên, chính biện pháp an toàn đó đã định đoạt số phận của các thủy thủ.

Trong bóng tối trước bình minh, Okene bị cuốn khỏi phòng tắm khi trên người chỉ mặc chiếc quần đùi. "Tôi choáng váng, xung quanh tối đen và bị quăng từ đầu này sang đầu kia của căn buồng nhỏ", Okene kể với tờ The Nation.

Tuy nhiên, Okene may mắn hơn nhiều so với những người đi cùng trên tàu. Khi tai nạn xảy ra, không ai trong số những người còn lại của thủy thủ đoàn may mắn sống sót trong cabin bị khóa.

Okene cuối cùng cũng di chuyển được tới phòng máy và tìm thấy một túi khí nhỏ. Lúc này, con tàu đã nằm úp mặt xuống đáy biển, ở độ sâu khoảng 30m. Gần như khỏa thân, không có đồ ăn hay nước uống trong một căn phòng lạnh lẽo và ẩm ướt với nguồn cung cấp oxy ngày càng cạn kiệt, cơ hội sống sót của chàng thủy thủ 29 tuổi khi ấy dường như bằng không.

Nhờ một loạt sự trùng hợp kỳ lạ và may mắn đáng kinh ngạc, Okene đã sống sót. Ngoài túi khí nhỏ, Okene còn tìm thấy một chai Coca-Cola và một chiếc áo phao có gắn hai đèn pin nhỏ.