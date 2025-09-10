Nỗ lực khắc phục thiên tai, tái thiết cuộc sống sau bão lũ

Từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2221/QĐ-TTg ngày 8/10/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 04 địa phương để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó: Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 15559/BTC-NSNN ngày 08 tháng 10 năm 2025. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Người dân TP.HCM đóng góp vật chất hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão lũ. Ảnh: Mặt trận tổ quốc TP.HCM.

Về phía doanh nghiệp, bên cạnh đồng hành với các hoạt động chung về ủng hộ kinh phí tái thiết, nhiều thương hiệu cũng dành các chính sách miễn phí cho khách hàng bị ảnh hưởng trong giai đoạn này.



Theo đó, từ nay đến hết 31/10, Xiaomi triển khai chương trình hỗ trợ kiểm tra và vệ sinh miễn phí để phát hiện các hư hỏng do nước/bão gây ra, bao gồm chi phí vận chuyển và nhân công cho dịch vụ sửa chữa, linh kiện trong thời gian bảo hành, giảm 50% chi phí linh kiện đối với các trường hợp hết hạn bảo hành cho người dùng các tỉnh phía bắc bị ảnh hưởng.



Cùng thời gian, khách hàng tại 20 tỉnh thành thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung chịu ảnh hưởng bao gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai sẽ được Sony miễn phí tiền công kiểm tra và vệ sinh sản phẩm, phí dịch vụ tại nhà (nếu có). Trong trường hợp có sửa chữa sẽ miễn phí tiền công và phí dịch vụ tại nhà (nếu có), giảm 30% linh kiện thực tế, miễn 50% cho các linh kiện chính. Trường hợp không sửa chữa, khách hàng được mua sản phẩm mới với giá ưu đãi đặc biệt.