Nỗ lực cấp cứu bé sinh non 28 tuần trên ôtô ở TPHCM

TPHCM - Ngày 23.1, Trung tâm cấp cứu 115 cho biết, một ca sinh non chỉ 28 tuần 5 ngày tuổi vừa được cấp cứu thành công khi đang từ Đồng Nai về TPHCM bằng ôtô. Trung tâm cấp cứu 115 nhận được cuộc gọi từ gia đình của sản phụ B (40 tuổi) hôm 21.1. Qua cuộc gọi, gia đình chị B cho biết thai phụ đau bụng, có dấu hiệu vỡ ối, từ Đồng Nai về TPHCM bằng xe ôtô. Khi đến bến phà Phước Khánh, chị B đã sinh bé. Điều phối viên tổng đài 115 đã trấn an, xác định vị trí xe hiện tại và điều động xe cấp cứu gần nhất đến hiện trường. Nhận định đây là một trường hợp sinh non, cả mẹ và bé đều có nguy cơ cao, điều phối viên gọi video để hướng dẫn gia đình thực hiện các biện pháp sơ cứu. Sau kết nối, tình trạng của chị B được đánh giá tỉnh táo, nhưng em bé lại tím tái và không khóc. Dưới sự hướng dẫn, gia đình đã kích thích cho em bé khóc và thực hiện các bước giữ ấm, lau sạch mũi miệng ngay trên xe. Điều phối viên gọi video để hướng dẫn cho gia đình chị B. Ảnh: Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM cung cấp. Tuy nhiên, sau 10 phút, em bé tiếp tục có dấu hiệu không khóc, không có dấu hiệu thở, gia đình được hướng dẫn tiếp tục thực hiện ép tim cho bé và theo dõi đến khi đội cấp cứu đến. Sau 15 phút, nhóm cấp cứu từ Bệnh viện huyện Nhà Bè đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận bé tím, khóc khi kích thích. Ê-kíp nhanh chóng tiến hành hồi sức sơ sinh, kẹp cắt rốn... và chuyển vào Bệnh viện Từ Dũ.Theo thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ, em bé 28 tuần hiện được thở máy do hội chứng suy hô hấp sau sinh và được chăm sóc tích cực tại đơn vị hồi sức sơ sinh. Sản phụ hồi phục tốt và đã được xuất viện vào chiều nay 23.1.