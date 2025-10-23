Nổ lớn tại thành phố Kopeysk của Nga khiến ít nhất 9 người thiệt mạng

Giới chức Nga cho biết, ít nhất 9 đã thiệt mạng sau khi xảy ra một vụ nổ lớn làm rung chuyển nhà máy sản xuất tại thành phố Kopeysk thuộc vùng Chelyabinsk của nước này hôm 22/10.

Thống đốc Vùng Chelyabinsk, ông Aleksey Teksler đã thông báo về vụ nổ, đồng thời cho biết, đã có ít nhất 9 người thiệt mạng và 5 người bị thương hiện đang được điều trị tại cơ sở y tế. Giới chức địa phương cũng đang xác minh báo cáo về những người có thể mất tích, ông Teksler lưu ý.

Nổ lớn tại thành phố Kopeysk của Nga khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Nguồn: RT

Theo ông Aleksey Teksler, vụ nổ thứ hai đã xảy ra tại cơ sở này và các lực lượng khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Thống đốc Aleksey Teksler tuyên bố vụ việc dường như không liên quan đến bất kỳ cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nào. Ngoài ra, không có bất cứ mối đe dọa nào đối với người dân trong thành phố hoặc cơ sở hạ tầng xung quanh. Video do RT công bố cho thấy khoảnh khắc vụ nổ xảy ra giống như quả cầu lửa bốc lên trên bầu trời.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã trở thành mối lo ngại ở các khu vực của Nga trong những tháng gần đây. Moscow cáo buộc Kiev thường xuyên tiến hành các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng và các khu dân cư. Tổng thống Ukraine Zelensky thời gian gần đây đã đe dọa phá hủy mạng lưới điện tại các khu vực Belgorod và Kursk. Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào các địa điểm quân sự của Ukraine, trong đó có cả cơ sở lắp ráp máy bay không người lái.

