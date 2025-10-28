Nổ lớn, một quả đồi sạt lở trong đêm vùi lấp nhiều gia súc, hoa màu ở Quảng Ngãi

Khoảng 0h ngày 28/10, tại thôn Làng Mới, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra một vụ nổ lớn trên núi, cách trụ sở UBND xã khoảng 4 km về hướng Đông Bắc.
Vụ việc gây sạt lở nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về hoa màu và khiến tuyến đường giao thông lên các thôn Ngọc Lâng, Mô Po, Xa Úa, Tu Răng bị chia cắt, song không gây thiệt hại về người.
Tại hiện trường, khu vực sạt lở kéo dài khoảng 3 km dọc theo một con suối nhỏ. Hiện địa phương chưa thống kê được thiệt hại cụ thể. Các cơ quan, ban ngành đang phối hợp xác minh, đồng thời chỉ đạo di dời người dân tại các thôn có nguy cơ cao đến nơi an toàn.
Ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh cho biết, một quả đồi ở thôn Ngọc Nan bị sạt lở, vùi lấp nhiều diện tích hoa màu, gia súc và một xe máy đào. Chính quyền xã đang khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại để có biện pháp khắc phục.