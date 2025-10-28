Nổ lớn, một quả đồi sạt lở trong đêm vùi lấp nhiều gia súc, hoa màu ở Quảng Ngãi

28/10/2025 10:31

Tại tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài khiến một khu vực núi ở xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) bất ngờ xảy ra sạt lở nghiêm trọng trong đêm, gây thiệt hại lớn về hoa màu, gia súc. Chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại.

Khoảng 0h ngày 28/10, tại thôn Làng Mới, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra một vụ nổ lớn trên núi, cách trụ sở UBND xã khoảng 4 km về hướng Đông Bắc.

no lon, mot qua doi sat lo trong dem vui lap nhieu gia suc, hoa mau o quang ngai hinh anh 1
Quả đồi bị sạt lở vùi lấp hoa màu của người dân.

Vụ việc gây sạt lở nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về hoa màu và khiến tuyến đường giao thông lên các thôn Ngọc Lâng, Mô Po, Xa Úa, Tu Răng bị chia cắt, song không gây thiệt hại về người.

no lon, mot qua doi sat lo trong dem vui lap nhieu gia suc, hoa mau o quang ngai hinh anh 2
Khối lượng đất đá rất lớn.

Tại hiện trường, khu vực sạt lở kéo dài khoảng 3 km dọc theo một con suối nhỏ. Hiện địa phương chưa thống kê được thiệt hại cụ thể. Các cơ quan, ban ngành đang phối hợp xác minh, đồng thời chỉ đạo di dời người dân tại các thôn có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

no lon, mot qua doi sat lo trong dem vui lap nhieu gia suc, hoa mau o quang ngai hinh anh 3
Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân hạn chế qua lại khu vực sạt lở.

Ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh cho biết, một quả đồi ở thôn Ngọc Nan bị sạt lở, vùi lấp nhiều diện tích hoa màu, gia súc và một xe máy đào. Chính quyền xã đang khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại để có biện pháp khắc phục.

Hiện trường khu vực bị sạt lở.
Theo vov.vn
