Nổ lớn, một quả đồi sạt lở trong đêm vùi lấp nhiều gia súc, hoa màu ở Quảng Ngãi

Tại hiện trường, khu vực sạt lở kéo dài khoảng 3 km dọc theo một con suối nhỏ. Hiện địa phương chưa thống kê được thiệt hại cụ thể. Các cơ quan, ban ngành đang phối hợp xác minh, đồng thời chỉ đạo di dời người dân tại các thôn có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân hạn chế qua lại khu vực sạt lở.