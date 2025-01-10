Nổ lớn kèm chập điện trong giờ học, 1.400 học sinh phải sơ tán khẩn cấp

Ngay khi ngọn lửa vừa bùng lên, bảo vệ và nhân viên đã dùng bình chữa cháy khống chế, không để lan rộng. Cùng với đó, giáo viên nhanh chóng hướng dẫn toàn bộ 1.400 học sinh của 30 lớp di tản ra khu vực cổng chính đường Lý Thường Kiệt và cổng phụ đường Thống Nhất.

Trên nhóm Zalo các lớp, giáo viên chủ nhiệm cũng thông báo để phụ huynh tới đón con, đồng thời đề nghị xác nhận khi học sinh về nhà an toàn.