Nợ công hơn 3,7 triệu tỷ đồng, chi thường xuyên 1,1 triệu tỷ năm 2023

Trong đó, thu NSTW là 927.511 tỷ đồng, tăng 63.944 tỷ đồng (7,4%) so với dự toán; thu NSĐP là 843.265 tỷ đồng, tăng 86.088 tỷ đồng (11,4%) so với dự toán.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày Báo cáo quyết toán, kiểm toán, thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023. Ảnh: QH

Đáng lưu ý, đối với ngân sách thu từ dầu thô, quyết toán thu là 61.971 tỷ đồng, tăng 19.971 tỷ đồng (47,6%) so với dự toán. Thu dầu thô tăng lớn so với dự toán do giá dầu và sản lượng thanh toán tăng so với kế hoạch.

Trong khi đó, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu lại giảm 8,1%, đạt 219.651 tỷ đồng, giảm 19.349 tỷ đồng. Sự sụt giảm này chủ yếu do thương mại toàn cầu giảm sút, tổng cầu hàng hóa thế giới giảm, số lượng đơn hàng bị thu hẹp, ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.