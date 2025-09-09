Nợ công 2025-2027: Chính phủ vay tối đa 2,2 triệu tỷ, trả nợ hơn 1,3 triệu tỷ đồng

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1940/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2025 và Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2025-2027.

Theo kế hoạch, năm 2025, Chính phủ vay tối đa 815.238 tỷ đồng. Cụ thể, vay cho cân đối ngân sách Trung ương tối đa 804.242 tỷ đồng, trong đó vay bù đắp bội chi ngân sách Trung ương tối đa 443.100 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc không quá 361.142 tỷ đồng; vay về cho vay lại tối đa 10.996 tỷ đồng.

Nguồn huy động linh hoạt từ các công cụ phát hành trái phiếu Chính phủ, vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và trong trường hợp cần thiết, vay từ các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Trả nợ của Chính phủ tối đa 506.949 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 468.542 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại tối đa 38.407 tỷ đồng.