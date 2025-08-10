Nissan ngừng sản xuất xe điện để 'hồi sinh' Nissan Xterra

Nissan tái khởi động Xterra với động cơ hybrid V6 thay cho xe điện

Nissan đã chính thức xác nhận việc hồi sinh dòng SUV địa hình Nissan Xterra - mẫu xe từng được ưa chuộng tại Mỹ những năm 2000. Phiên bản mới của Xterra dự kiến ra mắt vào năm 2028, sử dụng nền tảng body-on-frame tương tự mẫu bán tải Frontier, kết hợp động cơ V6 hybrid nhằm mang lại sức mạnh cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao hơn. Xterra mới sẽ được sản xuất tại nhà máy Canton (bang Mississippi, Mỹ) - nơi Nissan đang đầu tư để mở rộng dây chuyền dành cho các mẫu xe SUV và bán tải cỡ trung.

Tuy nhiên, quyết định này kéo theo hệ quả trực tiếp: Một mẫu xe điện mới vốn được lên kế hoạch sản xuất tại cùng nhà máy với nguồn pin cung cấp từ SK On - đã bị tạm dừng vô thời hạn. Theo giới phân tích, bước đi này phản ánh sự thay đổi chiến lược của Nissan giữa bối cảnh thị trường EV toàn cầu đang chững lại. Thay vì mở rộng danh mục xe điện thuần túy, hãng chọn tập trung vào dòng hybrid — hướng đi “an toàn” hơn về chi phí, công nghệ và nhu cầu người dùng.

Thị trường EV chững lại khiến Nissan thay đổi ưu tiên

Trong vài năm qua, tốc độ tăng trưởng của xe điện tại Mỹ có dấu hiệu giảm mạnh, khi người tiêu dùng bắt đầu lo ngại về giá pin, phạm vi di chuyển và cơ sở sạc hạn chế. Điều đó buộc nhiều hãng xe, bao gồm cả Nissan, đánh giá lại chiến lược điện hóa.

Việc hồi sinh Xterra trong hình hài hybrid giúp Nissan vừa giữ chân nhóm khách hàng truyền thống, vừa thử nghiệm hướng điện hóa mềm để giảm phát thải CO2 mà không phải đầu tư quá lớn như với xe điện thuần túy.

Dù hoãn lại dự án EV, Nissan cho biết vẫn cam kết phát triển xe điện trong dài hạn, song hãng sẽ chọn thời điểm phù hợp hơn để ra mắt, khi chi phí pin giảm và hạ tầng sạc mở rộng.

Sự trở lại của Xterra 2028 hybrid cũng được xem là nước cờ chiến lược giúp Nissan củng cố vị thế trong phân khúc SUV off-road, đối đầu trực tiếp với các đối thủ như Toyota 4Runner, Ford Bronco hay Jeep Wrangler.