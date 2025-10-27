Nissan đạt bước đột phá với pin thể rắn gấp đôi phạm vi xe điện

ASSB dành cho xe điện được lắp ráp bằng cách kết hợp nhiều “cell”, đơn vị cấu trúc nhỏ nhất của pin. Các cell pin nguyên mẫu của Nissan hiện đã đạt được mục tiêu hiệu suất đặt ra để thương mại hóa.

Sự phát triển này là bước tiến đáng kể trong nỗ lực thương mại hóa ASSB của hãng sản xuất ô tô này vào năm tài chính 2028. Nhật Bản đã dẫn đầu trong việc phát triển ASSB, nhưng sự cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài ngày càng trở nên gay gắt khi nhiều công ty tìm cách phát triển các kỹ thuật sản xuất hàng loạt.

So với pin lithium-ion hiện có, ASSB lưu trữ năng lượng gấp đôi trên mỗi đơn vị thể tích, nghĩa là một chiếc xe điện sử dụng pin cùng kích thước có thể di chuyển quãng đường xa gấp đôi. Pin mới cũng có thể sạc công suất cao hơn, giảm thời gian sạc xuống còn 1/3 so với hiện nay.

Ắc quy xe bao gồm các thành phần như điện cực và chất điện phân giúp tạo điều kiện cho các ion di chuyển giữa các điện cực, tạo ra dòng điện trong quá trình sạc và xả.

Không giống như chất điện phân lỏng thông thường, ASSB sử dụng vật liệu rắn, tránh các phản ứng phụ không mong muốn và cho phép hoạt động ổn định ngay cả ở nhiệt độ cao. Với sự linh hoạt hơn trong việc lựa chọn vật liệu, việc cải thiện hiệu suất tổng thể của pin cũng dễ dàng hơn.

Nissan đã đạt được mục tiêu hiệu suất của mình bằng cách tận dụng công nghệ sản xuất điện cực từ đối tác Mỹ, công ty khởi nghiệp LiCAP Technologies.