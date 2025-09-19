Ninh Dương Story hủy fan meeting vì dư luận tiêu cực

Fanpage viết: "Ở thời điểm hiện tại, chúng mình rất buồn khi nhận thấy sự kiện vốn chỉ đơn thuần là buổi gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn đã được cấp phép, nay trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn.

Fanpage chính thức của Ninh Dương Story cho biết những ngày qua, Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi đã có mặt tại TP.HCM để chuẩn bị cho sự kiện. Nhưng do sự kiện trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn, cặp đôi quyết định hủy fan meeting này.

Sự việc hẳn đã ảnh hưởng đến cảm xúc của rất nhiều người, trong đó có các bạn, những người mà chúng mình luôn muốn mang đến những điều tích cực.

Với trách nhiệm của những người làm sáng tạo nội dung, chúng mình không muốn để những điều tiêu cực đó ảnh hưởng thêm đến cộng đồng. Vì vậy, sau khi suy nghĩ rất kỹ, chúng mình quyết định sẽ dừng tổ chức sự kiện".

Fanpage nhóm gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ “đã dành thời gian, công sức và chi phí để tham gia sự kiện”, đồng thời khẳng định đây là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết. ﻿