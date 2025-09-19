Ninh Dương Story hủy fan meeting vì dư luận tiêu cực

Fanpage chính thức của Ninh Dương Story cho biết những ngày qua, Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi đã có mặt tại TP.HCM để chuẩn bị cho sự kiện. Nhưng do sự kiện trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn, cặp đôi quyết định hủy fan meeting này.
Fanpage viết: "Ở thời điểm hiện tại, chúng mình rất buồn khi nhận thấy sự kiện vốn chỉ đơn thuần là buổi gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn đã được cấp phép, nay trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn.
Sự việc hẳn đã ảnh hưởng đến cảm xúc của rất nhiều người, trong đó có các bạn, những người mà chúng mình luôn muốn mang đến những điều tích cực.
Với trách nhiệm của những người làm sáng tạo nội dung, chúng mình không muốn để những điều tiêu cực đó ảnh hưởng thêm đến cộng đồng. Vì vậy, sau khi suy nghĩ rất kỹ, chúng mình quyết định sẽ dừng tổ chức sự kiện".
Fanpage nhóm gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ “đã dành thời gian, công sức và chi phí để tham gia sự kiện”, đồng thời khẳng định đây là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết.
“Chúng tôi hiểu rõ việc dừng sự kiện gây ra nhiều thiệt thòi và thất vọng. Tuy nhiên, đây là động thái thể hiện trách nhiệm của chúng tôi với xã hội”, fanpage viết.
Cùng với thông báo hủy sự kiện, Ninh Dương Story cũng bác bỏ các thông tin sai lệch liên quan đến nhóm trong thời gian qua.
"Đối với các thông tin sai lệch sự thật, suy diễn áp đặt không căn cứ về các vấn đề xã hội và lòng yêu nước, thậm chí đưa tin giả mang tính điều hướng dư luận trong thời gian qua liên quan đến Ninh Dương Story, chúng mình đã tham khảo luật sư và phối hợp cùng cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng, cũng như đảm bảo mọi thông tin được minh bạch.
Trên hết, chúng mình khẳng định mình luôn là những công dân Việt Nam thượng tôn pháp luật, yêu nước và trân trọng những giá trị tốt đẹp của xã hội", đại diện nhóm nêu rõ.
Về phương án xử lý, ban tổ chức cho biết sẽ hoàn lại toàn bộ chi phí vé cho khán giả đã mua qua nền tảng Flip; chi trả các chi phí phát sinh từ những dự án cộng tác chuẩn bị cho sự kiện; đồng thời gửi tặng 1.338 người mua vé bộ quà lưu niệm.
Đối với khán giả từ xa có phát sinh chi phí vé máy bay, Ninh Dương Story cho biết sẽ mở form ghi nhận để hỗ trợ một phần. Thông tin chi tiết sẽ được công bố trong thời gian tới.
Chiều 18.9, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã thông tin về fan meeting của cặp đôi KOL Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương (Ninh Dương Story), dự kiến diễn ra ngày 27.9 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Theo Sở, chương trình đã được Công ty Cổ phần The Bros Việt Nam nộp hồ sơ xin phép ngày 3.9 và được chấp thuận ngày 11.9 theo Nghị định 144/2020/NĐ-CP.
Sở đồng thời yêu cầu đơn vị tổ chức bổ sung phương án an ninh, kịch bản giao lưu để bảo đảm đúng quy định. Tuy nhiên, thủ tục quảng cáo và yếu tố thương mại (nếu có) không thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của Sở.