Ninh Dương Story hủy fan meeting, hoàn tiền cho khán giả

Theo chia sẻ, quyết định dừng chương trình được đưa ra trong bối cảnh sự kiện vốn chỉ là buổi giao lưu, biểu diễn đã được cấp phép bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn.

Trước đó, cả hai đã có mặt tại TP.HCM nhiều ngày để chuẩn bị cho sự kiện dự kiến tổ chức ngày 27/9 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, với quy mô khoảng 1.000 ghế.

"Sự việc hẳn đã ảnh hưởng đến cảm xúc của rất nhiều người, trong đó có các bạn, những người mà chúng mình luôn muốn mang đến những điều tích cực. Với trách nhiệm của những người làm sáng tạo nội dung, chúng mình không muốn để những điều tiêu cực đó ảnh hưởng thêm đến cộng đồng. Vì vậy, sau khi suy nghĩ rất kỹ, chúng mình quyết định sẽ dừng tổ chức sự kiện", Ninh Dương Story viết.

Đối với vé đã bán, cặp đôi cam kết hoàn tiền toàn bộ. Đồng thời, để tri ân tình cảm của người hâm mộ, họ gửi tặng 1.338 khán giả đã mua vé một bộ quà tặng.

Với những khán giả ở xa đã phát sinh chi phí vé máy bay, Ninh Dương Story cho biết sẽ mở form ghi nhận để hỗ trợ một phần chi phí. Ngoài ra, toàn bộ chi phí cho các dự án fan đã và đang chuẩn bị cho sự kiện cũng sẽ được nhóm chi trả.